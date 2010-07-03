Психологи назвали главные причины кибербуллинга

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Избалованность подростков, демонстрация жестокости в современных фильмах являются главными причинами кибербуллинга. К такому мнению пришли психологи, опрошенные РИА Новости.

Согласно исследованию, проведенному Mail.ru Group и партнерами, 58% отечественных интернет-пользователей сталкиваются с кибербуллингом. При этом самые распространенные формы выражения агрессии – разовые угрозы – комментарии, осуждение действий других людей и троллинг.

По мнению психологов, желание самоутвердиться – один из основных мотивов буллеров.

"Жалкий, слабый на работе и в социальной жизни человек может превратиться в ярого буллера в интернете. Интернет вообще нивелирует физическую и даже интеллектуальную силу. Здесь можно сводить счеты с любым человеком, и моська нападает на слона", – рассказал кандидат психологических наук, доцент кафедры нейро- и патопсихологии МГУ имени Ломоносова Сергей Ениколопов.

По мнению специалиста, чаще всего травлей в интернете занимаются подростки, веря в свою безнаказанность.

"Защитники прав детей, НКО, которые пробили многие ювенальные прозападные законы, несут за это большую ответственность. Образовался большой крен в сторону вывода детей из-под ответственности. Если так будет продолжаться, ситуация ухудшится", – рассказала вице-президент Фонда социально-психической помощи семье и ребенку, член Союза писателей России Татьяна Шишова.

Она отметила, что в укреплении явления кибербуллинга также играет повсеместная пропаганда агрессии в кинематографе.

Ранее возможность внесения поправок на тему интернет-травли в Кодекс об административных правонарушениях обсудили на V юбилейном форуме "Безопасная столица" в Москве. Представитель руководства Гильдии негосударственных структур безопасности (СНБ) Павел Сорокин подчеркнул, что в настоящий момент в правовом поле России нет определения сетевой травли и не прописана ответственность за данное нарушение.

В мае рабочая группа по общественному контролю в интернете при Общественной палате РФ предложила ввести уголовную ответственность за троллинг и буллинг в Сети. Там обратили внимание, что в Новой Зеландии за оскорбления в интернете могут приговорить к двум годам лишения свободы.

Оказалось, что каждый третий ребенок в России сталкивался с буллингом. Уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова отметила, что лишь каждый десятый родитель знает об этой проблеме.