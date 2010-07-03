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Общество

15:28

За интернет-травлю хотят наказывать штрафами

общество дети

Фото: depositphotos/samwordley@gmail.com

Возможность внесения поправок на тему интернет-травли в Кодекс об административных правонарушениях обсудили на V юбилейном форуме "Безопасная столица" в Москве. Об этом сообщает ИА "НСН".

Представитель руководства Гильдии негосударственных структур безопасности (СНБ) Павел Сорокин подчеркнул, что в настоящий момент в правовом поле России нет определения сетевой травли и не прописана ответственность за данное нарушение.

"Мы считаем, что нужно реализовать предложение Молодежного парламента и добавить в действующий Кодекс об административных правонарушениях дополнительное толкование травли в интернете", – высказался Сорокин.

В 2018 году в России зафиксировали более 800 громких случаев, связанных с систематической травлей и оскорблениями в социальных сетях и на сайтах в интернете. За прошедшие 9 месяцев текущего года более чем в 20 регионах страны выросло количество чрезвычайных происшествий на фоне кибербуллинга.

По мнению психиатра Марины Бебчук, современные дети в целом острее реагируют на травлю.

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