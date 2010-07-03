Логопед рассказала, как избавиться от заикания

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Вылечить заикание, одно из самых распространенных коммуникативных нарушений, вполне возможно, сообщает сайт "Аргументы и факты". Для этого потребуется следовать нескольким методикам.

Учитель-логопед Центра здоровья и развития имени Святителя Луки Наталья Ростовцева рассказала, что существенного прогресса можно достичь благодаря групповой терапии.

"Для детей младшего дошкольного возраста обязательные семейные групповые занятия, на которых родителей обучают стратегиям поведения и общения с ребенком, как управлять своей речью и тем самым влиять на речь ребенка", – объяснила Ростовцева.

Со старшими дошкольниками специалисты, как правило, применяют традиционные упражнения – сопряженную речь, отраженную речь, сказкотерапию, арт-терапию и другие методики. Программа для младших школьников еще более насыщенная – их также учат правильно строить монологическую и диалогическую речь.

Методика, направленная на подростков и взрослых, в свою очередь, добавляет к занятиям психологическую работу, развитие творческих способностей, применение навыков правильной речи в динамических ситуациях.

Основной курс коррекции заикания, по словам Натальи Ростовцевой, рассчитан примерно на 1,5-2 месяца. После этого логопеды рекомендуют в течение года проводить поддерживающие занятия для закрепления пройденного.

Причинами заикания у взрослых зачастую называют неврологические проблемы. Для помощи горожанам с таким диагнозом в Москве запустили проект "Поэтический пикник".