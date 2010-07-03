Психолог рассказала, к чему могут привести попытки переучить левшу

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Попытки родителей переучить ребенка-левшу могут привести к нарушениям эмоциональной сферы. Об этом предупредила психолог сектора игровой психотерапии Московской службы психологической помощи Дарья Круть.
"Родителям не рекомендуется переучивать леворукого ребенка. Переучивание может отрицательно отразиться на развитии ребенка, осложнить процесс адаптации к школе, привести к серьезным нарушениям здоровья. Часто переученный левша пишет плохо и очень медленно, совершает большое количество ошибок (пропуски, замены, зеркалит буквы), при письме задерживает дыхание, сильно сжимает ручку, держит ее неправильно, линии у него получаются неровными, пропорции букв нарушены. Могут начаться проблемы с чтением", – передает ее слова Агентство "Москва".
Также ребенок, которого пытаются переучить, может стать раздражительным, у него может нарушиться аппетит и сон. Это влечет за собой другие осложнения – заикание, нервные тики, кожные заболевания, энурез, навязчивые движения и прочие нарушения психики. Он может начать жаловаться на усталость в правой руке, головные боли, утомляемость, тревожность.
Ежегодно 13 августа отмечается неофициальный праздник Международный день левши. Цель этой акции – обратить внимание производителей оборудования на проблемы левшей. Так, при работе на оборудовании, разработанном преимущественно для правшей, левши совершают неестественные для них движения, из-за этого зарабатывают нервный и мышечный стресс.
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