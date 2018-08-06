Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В столице запустили проект "Поэтический пикник" для преодоления заикания и страха публичных выступлений. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Проект запустил Центр патологии речи и нейрореабилитации департамента здравоохранения. Врач-психиатр центра Иван Орлов рассказал, что занятия представляют собой психологические тренинги, на которых участники читают стихи. Готовиться к выступлениям им помогают специалисты центра – психиатры и логопеды. Кроме того, благодаря формату пикника люди, страдающие заиканием, смогут легче социализироваться.

Такие мероприятия планируют проводить раз в неделю в крупных столичных парках. Первая встреча пройдет в парке "Зарядье" 9 августа.

В центре есть еще один проект для лечения заикания – Stand up. Там пояснили, что выступления в комедийном формате является инновационным подходом лечения логоневрозов.