Фото: Портал мэра и правительства Москвы
В столице запустили проект "Поэтический пикник" для преодоления заикания и страха публичных выступлений. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Проект запустил Центр патологии речи и нейрореабилитации департамента здравоохранения. Врач-психиатр центра Иван Орлов рассказал, что занятия представляют собой психологические тренинги, на которых участники читают стихи. Готовиться к выступлениям им помогают специалисты центра – психиатры и логопеды. Кроме того, благодаря формату пикника люди, страдающие заиканием, смогут легче социализироваться.
Такие мероприятия планируют проводить раз в неделю в крупных столичных парках. Первая встреча пройдет в парке "Зарядье" 9 августа.
В центре есть еще один проект для лечения заикания – Stand up. Там пояснили, что выступления в комедийном формате является инновационным подходом лечения логоневрозов.
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