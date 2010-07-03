Психолог посоветовала родителям давать больше денег подросткам, переживающим первую любовь

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Психолог Ирина Гурова посоветовала родителям давать больше карманных денег подросткам, переживающим первую любовь. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"Запрещать встречи нельзя, даже если избранник ребенка вам не нравится. Они все равно найдут возможность увидеться. Просто контролируйте ситуацию. Следует четко оговорить время свидания и увеличить объем карманных денег, чтобы дети могли сходить в кино или кафе", – цитирует пресс-служба психолога семейного центра "Измайлово" Ирину Гурову.

Она посоветовала родителям не требовать с детей рассказать о своих переживаниях, если они сами этого не хотят. Если же ребенок идет на контакт, то следует узнать имя избранника, возраст, а также номер телефона его родителей, отмечает специалист.

Гурова добавила, что первая любовь может отстранить ребенка от учебы, поэтому она рекомендовала придумать для него дополнительные стимулы, которые помогли бы ему сконцентрироваться на учебе. Например, она рекомендовала поощрять своих детей за хорошую успеваемость или за достижения в спорте.

"Дети еще не умеют планировать и правильно расставлять приоритеты, родительская задача – научить их этому", – заключила психолог.

Ранее психолог семейного центра "Диалог" Михаил Попов рассказал, что зависимость от гаджетов у детей влияет на способность к коммуникации и решению конфликтных ситуаций.

Родителям он советует составлять письменный договор с детьми о правилах пользования гаджетами. В него следует прописать права, обязанности и штрафные санкции за нарушение.

