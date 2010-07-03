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Общество

11:30

Пушкина призвала привлекать студентов-психологов к работе с детьми

общество дети

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина призвала привлекать студентов-психологов к работе с детьми. Об этом сообщает Агентство "Москвы".

По ее мнению, привлекать учащихся к работе нужно именно с первого курса, поскольку они сами проявляют интерес и находятся в постоянном поиске. Она добавила, что в нышешнее время обойтись без психолога трудно.

Кроме того, Пушкина считает необходимым поднять зарплаты участковым полицейским, чтобы они более тщательно следили за семьями, во избежание бытовых конфликтов.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов заявил о недостаточном количестве психологов-суицидологов в стране.

Он призвал вернуть в вузы подготовку по этому направлению, причем набирать для обучения больше студентов. По мнению депутата от ЛДПР, нужно ввести и штатных психологов для самих студентов.

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