В Госдуме заявили о нехватке психологов-суицидологов в стране

Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов заявил о недостаточном количестве психологов-суицидологов в стране, сообщает Агентство "Москва".
Он призвал вернуть в вузы подготовку по этому направлению, причем обучать в больших количествах. По мнению депутата от ЛДПР, нужно ввести и штатных психологов для самих студентов.
"В некоторых кадетских корпусах уже так сделано. Например, в Воронеже. Я даже был и смотрел. Как только психологи увидят, что кто-то грустит или в плохом настроении, может у кого-то затяжная депрессия, должны приглашать к себе и общаться", – сказал он. По мнению Чернышова, это очень полезный формат.
Помимо этого, Чернышов обратился к министру просвещения РФ Ольге Васильевой с просьбой поднять вопрос о создании в каждой российской школе классов эмоциональной разгрузки для учащихся и педагогов.
Он считает, что это не только поможет нормализовать психологический климат в учебном заведении, но и существенно уменьшит риски школьного насилия и появления буллинга.
Депутат подчеркнул, что при реализации этой идеи стоит совместить как психологический, так и физический способ выплескивания негативной энергии или эмоций. К примеру, кому-то необходимо просто выговориться или послушать любимую музыку, а кто-то предпочитает избавиться от агрессии с помощью боксерской груши или специального манекена.
По мнению Чернышова, наличие кабинета психолога в школе – недостаточная мера поддержки учащихся и преподавателей.
Также депутат предложил обучать школьников не только основам программирования, но и основам VR-технологий, то есть виртуальной реальности.
Он отметил, что это интересные темы, которые будут приносить только дополнительные возможности в будущем для тех, кто будут изучать эти предметы. Со слов депутата, изучение программирования в школах нужно сделать обязательным предметом.
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