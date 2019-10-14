За руку до школы? Можно ли полностью обезопасить детей вне дома

Трагедия, произошедшая в Саратове с девятилетней девочкой, подняла в обществе ряд вопросов. Люди заговорили не только об отмене моратория на смертную казнь для преступников, но и в целом обратили пристальное внимание на проблему безопасности детей. Саратовские власти намерены проверить территории школ, детских садов и все дороги к образовательным учреждениям в городе. А мать погибшей девочки предлагает сделать освещенную дорогу с камерами и высоким забором от гаражей. Разбираемся, какие еще могут быть методы предосторожности.

Можно ли полностью обезопасить ребенка?

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Исполнительный директор Российского движения школьников Денис Клебанов рассказал Москве 24, что родители не должны бояться рассказывать детям, какие опасности их могут ожидать за порогом. Наоборот, серьезный разговор может помочь предотвратить непоправимое.

"Еще во времена СССР, когда ребенка выпускали из дома, то говорили: "Не разговаривай с незнакомыми взрослыми, никуда не иди, ни за какие шоколадки", – пояснил эксперт.





Денис Клебанов исполнительный директор Российского движения школьников Культура общения с точки зрения безопасности обязана прививаться не только родителями. В школе также должны об этом рассказывать и давать ученикам какие-то базовые курсы. Сегодня это действительно востребовано, потому что трагичные случаи участились.

По мнению эксперта, не будет лишним, если родители детей младших классов по возможности будут провожать ребенка в школу и встречать его после уроков. Клебанов добавил, что такое явление достаточно распространено.

"Это могут быть родители, бабушки, дедушки. Однако сложно сказать, до какого класса нужно провожать детей в школу. Потому что непредвиденная ситуация может случиться с любым ребенком, даже если ему уже 15-16 лет. Тут никто не застрахован, к сожалению", – подчеркнул специалист.

В свою очередь, председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин добавил, что гиперопека может все же негативно сказаться на ребенке: его будет пугать самостоятельность. По словам специалиста, первоклассника можно отпускать одного в школу, но при этом необходимо не один и не два раза рассказать ему, что "не надо сворачивать на темную дорожку и не надо слушать незнакомых дядю или тетю".





Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сейчас дети взрослеют рано, поэтому если они рвутся к свободе, а вы сильно держите их за руку, то они будут вырываться.

Клебанов также отметил, что современные технологии вносят серьезный вклад в поддержание безопасной среды для детей.

"Сегодня в Москве есть система "Безопасный город", когда устанавливают камеры и на подъездах, и на улицах, это влияет на уровень преступности: злоумышленники понимают, что их снимают и они могут быть быстро опознаны и найдены. Нужно эту систему безопасности развивать, чтобы у людей не было тяги к преступлениям, чтобы они понимали, что их накажут", – пояснил он.

При этом, по словам Гринина, камеры не могут быть 100-процентной гарантией безопасности, поэтому полагаться только на них не стоит.





Сергей Гринин председатель общественной организация "Гражданская безопасность" Камеры нередко помогают раскрыть преступление, в какой-то степени они являются превентивной мерой: преступник будет опасаться, что его заметят. Но можно всегда изменить внешность.

Эксперты сходятся во мнении, что, помимо всего прочего, родители должны объяснить детям: подозревать кого-то не стыдно.

"Нужно сообщать о подозрительных людях в полицию или родителям. Не надо бояться, что вас обвинят в ложном звонке, за такое никто никого не привлекает", – заключил Гринин.