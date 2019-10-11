Нужно ли отменять в России мораторий на смертную казнь

Трагедия в Саратове, где нашли убитой девятилетнюю девочку, всколыхнула всю российскую общественность. Вновь возобновилась дискуссия о снятии моратория на смертную казнь для преступников. В интернете даже появилась соответствующая петиция, подписанная тысячами людей. Разбираемся, насколько это возможно и нужна ли в России такая практика.

Фото: соцсети

"Во благо защиты молодого поколения"

Девятилетняя Лиза из Саратова пропала 9 октября: ребенок отправился в школу, но до учебного заведения она так и не дошла. На ее поиски, помимо правоохранителей, отправились и неравнодушные жители города. Однако, несмотря на все усилия, в ночь на 11 октября тело девочки обнаружили в гаражном массиве.

Подозреваемым в убийстве оказался 35-летний Михаил Туватин, имевший за плечами богатую историю в виде непогашенной судимости за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Вину мужчина признал, в содеянном раскаялся.

Однако жители города решили, что этого недостаточно. Сперва они пытались устроить самосуд, а потом в Сети появилась и петиция "Смерть за смерть ребенка" с предложением об отмене моратория на смертную казнь в России.

Автором интернет-документа стал некий Дамир Видманов. В тексте петиции говорится о том, что только тюремного срока для преступников такого рода недостаточно.





Дамир Видманов автор петиции Ввиду сложившегося резонанса, мы не должны остаться равнодушными, нужно требовать от властей РФ возвращения смертной казни за доказанные преступления против жизни детей или же гарантированного пожизненного заключения, то есть во благо защиты молодого поколения от нелюдей.

На момент публикации статьи петицию подписало уже более 28 тысяч человек. Она адресована президенту страны, Государственной думе и губернатору Саратовской области Валерию Радаеву.

Фото: Следственный комитет

Кто за, кто против

Как выяснилось, не только жители города придерживаются мнения, что для убийц и насильников детей недостаточно простого тюремного срока. Саратовский омбудсмен по правам ребенка Татьяна Загородняя высказалась в пользу ужесточения наказания для таких преступников.





Татьяна Загородняя детский омбудсмен в регионе Это чудовищное преступление, которому нет никакого оправдания! Я ранее высказалась, но хочу сразу сказать, что это естественный импульс любого человека, должен быть принят исчерпывающий комплекс мер, чтобы убийца ответил за содеянное по всей строгости закона! И закон должен быть ужесточен для этой категории дел.

Более радикально прозвучали голоса некоторых политиков. Например, за отмену моратория на смертную казнь высказался депутат Госдумы от Саратовской области Евгений Примаков. На своей странице в соцсети он написал, что хочет "восстановить смертную казнь" в России за ряд нарушений закона: "Преступления против детей и беспомощных, терроризм, предательство Родины и коррупцию в угрожающих стране размерах, что равнозначно предательству".

Похожее мнение выразила и его коллега Ольга Алимова. Депутат считает, что преступления, подобные тому, что было в Саратове, будут продолжаться из раза в раз, пока наказание максимально не ужесточат. Об этом она также высказалась на своей страничке в социальной сети.





Ольга Алимова депутат Госдумы Пока в стране не наступит неотвратимость наказания, подобное будет возвращаться в наши города и села. Если бы смертная казнь карала педофилов, убийц, насильников, террористов, то горе не приходило бы в наши дома. Заигрались в демократию и толерантность. Вернуть смертную казнь в Россию!

Схожей позиции придерживается журналист и телеведущий Владимир Соловьев. "Я за смертную казнь. Это моя точка зрения, которую я отстаиваю много лет", – написал он в своем телеграм-канале.

В то же время не все готовы выступать за столь радикальную меру. Например, депутат Госдумы Ольга Баталина отметила, что подобные решения не стоит принимать на горячую голову.



Ольга Баталина депутат Госдумы Нервы у всех накалены до предела, эмоции зашкаливают – требуют вернуть смертную казнь, назначают виновного, постят фото, сами не зная кого. Не надо! Серьезные решения – только на спокойную голову.

Баталиной вторит и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В своем телеграм-канале он напомнил об издержках смертной казни: "Террористов, скажем, казнить нет смысла, они добровольно идут на смерть, их этим не напугать. Тюрьма для них страшнее. Кроме того, мы не застрахованы от ошибок. Хорошо известен случай, когда за одно из преступлений маньяка Чикатило казнили другого человека, и это не единичный случай".

Фото: Следственный комитет

Нужно ли отменять мораторий?

Последний в России смертельный приговор был приведен в силу в 1996 году. А уже в 1997 году страна подписала протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни – это было условием вступления России в Совет Европы.

Хотя в Уголовном кодексе РФ и до сих пор есть статья, предусматривающая лишение жизни в качестве наказания, смертные приговоры на территории страны преступникам не выносят уже больше 20 лет. Конституционный суд в 1999 году наложил мораторий на подобные наказания, а потом, в 2009-м, окончательно запретил казнить людей – за любые преступления.



С тех пор время от времени в России возникают жаркие дискуссии по поводу отмены моратория на смертную казнь. Например, в 2015 году с подобной инициативой выступал глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Политик предлагал вернуть смертельное наказание для террористов и их пособников. Поводом для возвращения к дискуссии стала катастрофа с российским самолетов в небе над Египтом: на рейсе авиакомпании "Когалымавиа", летевшем из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, произошел теракт. 224 человека, находившиеся на борту самолета, погибли.

Или вспомним 2017 год. Во время взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли 14 человек. После этого политики вновь предложили отменить мораторий на смертную казнь, снова – для террористов и их пособников.

На этот раз саратовская трагедия заставила общество вернуться к дискуссии о самой жесткой мере наказания. Теперь вместе с террористами казнить предлагают и людей, совершающих насильственные преступления против детей.

"Нельзя игнорировать чувства жителей города, вместе с тем для возвращения смертной казни нет правовых оснований", – рассказал журналистам председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, который выступает категорически против отмены моратория.



"Прямо и сейчас": "смерть как хочется"

В то же время первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов заявил, что не теряет надежды на то, что отмена моратория все-таки будет возможна.

"Несколько лет назад наша фракция внесла законопроект, предусматривающий смертную казнь в двух случаях: преступления террористической направленности и за педофилию, которая повлекла смерть ребенка. Мы надеемся, что эта трагическая ситуация послужит стимулом для того, чтобы наконец-таки его рассмотреть", – рассказал Москве 24 депутат.

В свою очередь, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова попросила ускорить принятие законопроекта, ужесточающего наказание для убийц несовершеннолетних детей. Она добавила, что уже получила положительный ответ.

Со своей стороны адвокат Ольга Власова напомнила, что отмена смертной казни – это требование ко всем членам Совета Европы. Если мораторий на подобные наказания в России перестанет действовать, у государства могут возникнуть определенные проблемы на международной арене. Кроме того, в беседе с Москвой 24 Власова отметила, что смертная казнь – это сложная юридическая дилемма.





Ольга Власова адвокат Сторонники моратория всегда говорят о том, что существует высокий уровень судебной ошибки при рассмотрении уголовных дел. Вспоминаем Чикатило: пока его искали, было несколько людей, которых привлекли к уголовной ответственности за его преступления и расстреляли.

С другой стороны, люди, которые поддерживают возвращение смертельных приговоров, выдвигают свои аргументы. В первую очередь они обращают внимание на экономический фактор: заключенных пожизненно ведь надо кормить, тратить на них деньги, а это не выгодно. "К тому же они думают, что сама смертная казнь понижает уровень преступности, пугает людей", – пояснила Власова и добавила, что, по ее мнению, это вопрос спорный.



Анастасия Павелко, Илона Соболева