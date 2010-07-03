В Совфеде выступили против возвращения смертной казни

17:38
Фото: Москва 24/Роман Балаев
В Совете Федерации выступили против возвращения смертной казни в России. Они отметили, что этот вопрос был снова поднят в связи с трагедией в Саратове, когда мужчина убил девятилетнюю девочку.
"В связи с трагедией в Саратове снова поднят вопрос о возвращении смертной казни, причем поднят он как рядовыми гражданами, так и нашими коллегами-депутатами. Безусловно, нельзя игнорировать чувства жителей города. Вместе с тем, для возвращения смертной казни нет правовых оснований. Я выступаю категорически против возвращения смертной казни в современные правовые реалии", – передает Агентство "Москва" со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса.
Он заявил, что за время действия моратория на смертную казнь в России сложился "конституционно-правовой режим, в рамках которого – с учетом международно-правовой тенденции и обязательств, взятых на себя Российской Федерацией – происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни как исключительной меры наказания, носящей временный характер".
Утром 9 октября девятилетняя жительница Саратова ушла из дома на улице Высокой в школу на 2-м Магнитном проезде. По пути девочка пропала. Ее поиском наряду с полицией занялись волонтеры отряда "Лиза Алерт". Вечером 10 октября тело нашли в гараже.
Местные жители грозятся устроить самосуд. Когда девочку нашли, они окружили полицейский автомобиль, думая, что там сидит задержанный. Люди начали раскачивать машину. Потом они двинулись к отделу полиции, куда доставили подозреваемого в убийстве, и потребовали, чтобы полиция раскрыла данные о ходе расследования. Потрясенные жестоким убийством местные жители разошлись только под утро.
Подозреваемый 35-летний Михаил Туватин заявил, что раскаивается и признает свою вину. Он объяснил свой мотив тем, что совершил преступление из-за гаража.
По данным Следственного комитета, он несколько месяцев назад приметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно присвоил помещение.
По версии следствия, 9 октября мимо гаража проходила девочка. Она спросила, его ли это гараж. Мужчина подумал, что гараж мог принадлежать ее семье, и, испугавшись разоблачения, убил ребенка.
Уточняется, что у задержанного есть судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Расследованием убийства занялись московские следователи, они прибыли в Саратов на помощь местным коллегам.
Эксперт прокомментировал требование жителей Саратова о смертной казни за убийство детей
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: