В Совфеде выступили против возвращения смертной казни

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Совете Федерации выступили против возвращения смертной казни в России. Они отметили, что этот вопрос был снова поднят в связи с трагедией в Саратове, когда мужчина убил девятилетнюю девочку.

"В связи с трагедией в Саратове снова поднят вопрос о возвращении смертной казни, причем поднят он как рядовыми гражданами, так и нашими коллегами-депутатами. Безусловно, нельзя игнорировать чувства жителей города. Вместе с тем, для возвращения смертной казни нет правовых оснований. Я выступаю категорически против возвращения смертной казни в современные правовые реалии", – передает Агентство "Москва" со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса.

Он заявил, что за время действия моратория на смертную казнь в России сложился "конституционно-правовой режим, в рамках которого – с учетом международно-правовой тенденции и обязательств, взятых на себя Российской Федерацией – происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни как исключительной меры наказания, носящей временный характер".

Утром 9 октября девятилетняя жительница Саратова ушла из дома на улице Высокой в школу на 2-м Магнитном проезде. По пути девочка пропала. Ее поиском наряду с полицией занялись волонтеры отряда "Лиза Алерт". Вечером 10 октября тело нашли в гараже.

Местные жители грозятся устроить самосуд. Когда девочку нашли, они окружили полицейский автомобиль, думая, что там сидит задержанный. Люди начали раскачивать машину. Потом они двинулись к отделу полиции, куда доставили подозреваемого в убийстве, и потребовали, чтобы полиция раскрыла данные о ходе расследования. Потрясенные жестоким убийством местные жители разошлись только под утро.

Подозреваемый 35-летний Михаил Туватин заявил, что раскаивается и признает свою вину. Он объяснил свой мотив тем, что совершил преступление из-за гаража.

По данным Следственного комитета, он несколько месяцев назад приметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно присвоил помещение.

По версии следствия, 9 октября мимо гаража проходила девочка. Она спросила, его ли это гараж. Мужчина подумал, что гараж мог принадлежать ее семье, и, испугавшись разоблачения, убил ребенка.

Уточняется, что у задержанного есть судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Расследованием убийства занялись московские следователи, они прибыли в Саратов на помощь местным коллегам.