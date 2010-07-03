Саратовцы предложили установить памятный мемориал в связи с гибелью девочки

Фото: РИА Новости/Алексей Кошелев

Жители Саратова скорбят по девятилетней девочке, которая была найдена мертвой накануне ночью после двух суток беспрерывных поисков.

Саратовцы несут цветы и игрушки к дому, в котором она жила, школе и месту, где было обнаружено ее тело. Горожане собирают деньги для поддержки семьи, звучат предложения установить памятный мемориал в связи с трагической смертью ребенка.

Детский омбудсмен региона Татьяна Загородняя сообщила, что местные жители хотят расположить мемориал в доме погибшей.

"Но надо пожалеть страдания матери в первую очередь, близкие просят, чтобы мемориал сделали либо в школе, либо на том месте, где она погибла. Все надеялись до последнего, что этого не случится, а это случилось", – объяснила Загородняя.

Тем временем в местном храме проходит панихида.

"В пятницу в 15:00 по местному времени в храме в честь иконы Божьей матери "Утоли моя печали" началась панихида по погибшей", – рассказали ТАСС в пресс-службе епархии.

Свои соболезнования выразили губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Саратова Михаил Исаев, депутаты Государственной думы, общественники, поисковики из отряда "Лиза Алерт".

Ранее в Сети появилось видео допроса подозреваемого в убийстве девочки в Саратове. Мужчина заявил, что раскаивается в совершенном преступлении и полностью признает свою вину. Также он рассказал, что совершил преступление из-за гаража.

По версии следствия, 9 октября мимо гаража проходила девочка и поинтересовалась, его ли это гараж. Мужчина подумал, что гараж мог принадлежать ее семье, и, испугавшись разоблачения, убил ребенка.

Следователям предстоит проверить эти данные. Причастность мужчины к преступлению подтверждается также записями с камер наружного наблюдения.

У задержанного имеется судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

Расследованием убийства занялись московские следователи. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Власти Саратова окажут помощь семье погибшего ребенка. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выразил соболезнования и распорядился, чтобы были проведены все необходимые мероприятия.

Ранее Загородняя сообщила, что родственники погибшей объявили сбор средств на похороны. Она объяснила, что у семьи непростая финансовая ситуация. Родственники девочки пока отказываются от помощи психологов. Жители Саратова несут цветы и мягкие игрушки к месту убийства ребенка.

Утром 9 октября девочка ушла из дома на улице Высокой в школу на 2-м Магнитном проезде, но по пути пропала. Ее поиском наряду с полицией занялись волонтеры отряда "Лиза Алерт". Накануне вечером тело нашли между гаражами.

Город шокировало это жестокое преступление, местные жители грозились устроить самосуд. Когда девочку нашли, саратовцы окружили полицейскую машину, думая, что там находится задержанный, и начали раскачивать автомобиль. После этого жители города переместились к отделу полиции на улице Московской, куда был доставлен подозреваемый. Они потребовали, чтобы руководство полиции раскрыло официальные данные о ходе расследования. Только под утро жители разошлись.

