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Происшествия

10:40 (обновлено 11.10.2019 13:36)

Власти обещали помощь семье убитой в Саратове девочки

происшествия криминал

Фото: телеграм-канал "Двач"

Власти Саратова окажут помощь семье девятилетней девочки, тело которой нашли минувшей ночью, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выразил соболезнования семье убитой девочки и распорядился, чтобы были проведены все необходимые мероприятия.

Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что подозреваемый в убийстве ребенка прежде был судим за изнасилование, кражи и развратные действия.

Ранее детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя сообщила, что родственники погибшей объявили сбор средств на ее похороны. Она объяснила, что у семьи непростая финансовая ситуация.

Девочка пропала 9 октября, ее искали почти двое суток. Тело ребенка обнаружили минувшей ночью. Подозреваемый в убийстве задержан, СК возбудил уголовное дело.

Расследовать преступление в Саратов отправились следователи из Москвы. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

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