Власти Саратова поручили обезопасить дороги к школам после убийства девочки

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Власти Саратова намерены обеспечить безопасность всех дорог к образовательным учреждениям после убийства девятилетней девочки.

"Глава города Михаил Исаев поручил главам районных администраций и профильному заместителю по социальной сфере проверить все подходные пути ко всем образовательным учреждениям и в кратчайшие сроки привести их в порядок, в том числе путь к школе девочки", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы городской администрации.

В каждом районе создадут комиссию по проверке территорий школ, детских садов и подходов к ним.

В воскресенье, 13 октября, в Саратове на Сторожевском кладбище похоронили девятилетнюю школьницу. В храме апостолов Петра и Павла в микрорайоне "3-я Дачная" прошла церемония прощания, которую посетили несколько сотен человек.



Суд арестовал подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове

В среду, 9 октября, в Саратове пропала девятилетняя девочка – она ушла утром из дома в школу и не вернулась. Через сутки было найдено тело ребенка в гаражах. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался ранее судимый мужчина. На допросе он сообщил, он совершил преступление, испугавшись, будто ребенок расскажет, что он незаконно завладел чужим гаражом.

В субботу, 12 октября, подозреваемого арестовали по ходатайству следствия два месяца.

После трагедии в Саратове в Сети появилась петиция об отмене моратория на смертную казнь. В Кремле заявили, что вопрос о возвращении смертной казни в настоящее время не обсуждается.

