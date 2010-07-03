17:57
Фото: соцсети
Уроки по безопасности проведут в саратовских школах после убийства девочки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства образования региона.
Уточняется, что главам районов Саратова, а также руководителям образовательных организаций, подведомственных министерству образования области, отправлены рекомендации по проведению дополнительных профилактических мероприятий в школах.
В рамках мероприятий предполагаются встречи учеников с сотрудниками правоохранительных органов, общешкольные родительские собрания.
"Отдельное внимание будет уделено правилам безопасных маршрутов до школ, опасности передвижения в одиночестве в малолюдных и плохо освещаемых местах, темных дворах, поблизости с гаражными постройками, заборами промышленных зон, мостовыми сооружениями, садами и лесными насаждениями", – отметили в пресс-службе.
Утром 9 октября девочка ушла из дома на улице Высокой в школу на 2-м Магнитном проезде, но по пути пропала. Ее поиском наряду с полицией занялись волонтеры отряда "Лиза Алерт".
Вечером 10 октября девочка была обнаружена мертвой. Подозреваемый 35-летний мужчина заявил, что раскаивается и признает свою вину. Он объяснил свой мотив, заявив, что совершил преступление из-за гаража.
По данным Следственного комитета, он несколько месяцев назад приметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно присвоил помещение.
По версии следствия, 9 октября мимо гаража проходила девочка. Она спросила, его ли это гараж. Мужчина подумал, что гараж мог принадлежать ее семье, и, испугавшись разоблачения, убил ребенка.
Уточняется, что у задержанного есть судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Расследованием убийства девочки по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина займутся московские следователи. Власти Саратова также окажут помощь семье погибшей девочки.
Жители Саратова грозятся устроить самосуд после жестокого преступления
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: