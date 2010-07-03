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Уроки по безопасности проведут в саратовских школах после убийства девочки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства образования региона.

Уточняется, что главам районов Саратова, а также руководителям образовательных организаций, подведомственных министерству образования области, отправлены рекомендации по проведению дополнительных профилактических мероприятий в школах.

В рамках мероприятий предполагаются встречи учеников с сотрудниками правоохранительных органов, общешкольные родительские собрания.

"Отдельное внимание будет уделено правилам безопасных маршрутов до школ, опасности передвижения в одиночестве в малолюдных и плохо освещаемых местах, темных дворах, поблизости с гаражными постройками, заборами промышленных зон, мостовыми сооружениями, садами и лесными насаждениями", – отметили в пресс-службе.

Утром 9 октября девочка ушла из дома на улице Высокой в школу на 2-м Магнитном проезде, но по пути пропала. Ее поиском наряду с полицией занялись волонтеры отряда "Лиза Алерт".

Вечером 10 октября девочка была обнаружена мертвой. Подозреваемый 35-летний мужчина заявил, что раскаивается и признает свою вину. Он объяснил свой мотив, заявив, что совершил преступление из-за гаража.

По данным Следственного комитета, он несколько месяцев назад приметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно присвоил помещение.

По версии следствия, 9 октября мимо гаража проходила девочка. Она спросила, его ли это гараж. Мужчина подумал, что гараж мог принадлежать ее семье, и, испугавшись разоблачения, убил ребенка.

Уточняется, что у задержанного есть судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Расследованием убийства девочки по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина займутся московские следователи. Власти Саратова также окажут помощь семье погибшей девочки.

