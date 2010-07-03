В Саратове простились с убитой девочкой

13:08
Фото: скриншот видео youtube.com/Life
Тысячи жителей Саратова простились с убитой девятилетней девочкой. Об этом сообщает РИА Новости.
Прощание проходило в храме апостолов Петра и Павла в микрорайоне "3-я Дачная". На церемонию пришли сотни жителей Саратова, в том числе вице-губернатор-председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин, глава города Михаил Исаев и глава общественной палаты области Борис Шинчук.
В среду, 9 октября, в Саратове пропала девятилетняя девочка – она ушла утром из дома в школу и не вернулась. Через сутки правоохранители нашли тело ребенка в гаражах и задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался ранее судимый мужчина. По его словам, он убил девочку, испугавшись, будто она расскажет, что он незаконно завладел чужим гаражом.
В субботу, 12 октября, Туватин был арестован судом по ходатайству следствия два месяца.
Мать Михаила Туватина защищает сына и не верит тому, что он мог убить человека. Она сказала журналистам, что ее сын "замечательный, добрый, умный, работящий".
После трагедии в Саратове возобновилась дискуссия о снятии запрета на смертную казнь для преступников. В интернете даже появилась соответствующая петиция, подписанная тысячами людей. Отмену моратория поддержали несколько депутатов Госдумы, уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя. В Кремле заявили, что вопрос о возвращении смертной казни в настоящее время не обсуждается.
В субботу, 12 октября, поисковый отряд "Лиза Алерт" опубликовал памятку, как обеспечить безопасность ребенка на улице, в общественных местах и при общении с незнакомцами.
Тысячи жителей Саратова пришли проститься с убитой девочкой
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