В отряде "Лиза Алерт" рассказали, как обезопасить детей

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Волонтеры общественного поискового отряда "Лиза Алерт" опубликовали памятку о том, как родителям защитить ребенка при общении с незнакомцами.

Специалисты рекомендуют отпускать детей одних на улицу лишь с 10 лет, если они живут в крупном городе. При этом ребенок должен понимать, какие места являются источниками опасности, чтобы избегать их. Родители должны показать наиболее безопасные маршруты.

"Помните, что каждый ребенок индивидуален. Возможно, что ваш ребенок и в 11 лет будет просить вас сходить с ним на площадку. И это нормально – ребенок не готов к самостоятельности морально. Помогите ему, подготавливайте поэтапно", – говорится на странице отряда в Facebook.

Ребенок, который сам ходит в школу или гуляет, должен наизусть знать адрес и телефон родителей, должен не бояться позвать на помощь, должен уметь сказать "нет" незнакомцу.



"Да, большинство детей не умеет кричать. Они впадают в ступор и безропотно выполняют все, что им скажет агрессивный взрослый. Тренируйтесь вместе с ним, научите его громко кричать: "Я вас не знаю!", – отмечают психологи.

Ребенок должен постоянно отчитываться о своих передвижениях.

"Также можно установить на телефон ребенка программу, отслеживающую местоположение телефона (есть у всех операторов "большой тройки"), или приобрести ребенку GPS-часы", – указывается в памятке.

Если ребенок не вернулся домой в положено время – это повод для беспокойства.

"Обзвоните всех, у кого он может задержаться, к кому может зайти по пути. Проверьте все возможные места нахождения. Если найти ребенка не получилось самостоятельно, то сразу же сообщите о случившемся в полицию", – резюмировали волонтеры.

Памятка была опубликована после убийства девочки в Саратове.



Столичные следователи устанавливают мотивы убийства девочки в Саратове

Девятилетняя Лиза пропала утром 9 октября. В 7:30 по местному времени она вышла из своего дома и направилась в сторону школы, но так туда и не дошла. Родители сразу же забили тревогу. Полиция вместе с волонтерами из отряда "Лиза Алерт" и неравнодушными жителями выдвинулись на поиски ребенка. Следователи, в свою очередь, возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего", а МЧС произвело СМС-рассылку о розыске жителям области.

Люди до последнего не теряли надежду. Однако в ночь на 11 октября ребенка нашли мертвым: тело было спрятано в гаражах, недалеко от дома. В эту же ночь задержали и подозреваемого в убийстве – 35-летнего Михаила Туватина, который признал вину.

Днем 11 октября официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила подробности расследования. По словам Туватина, несколько месяцев назад он приметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно присвоил помещение. 9 октября мимо гаража проходила девочка, она поинтересовалась, его ли это гараж. Мужчина подумал, что гараж мог принадлежать ее семье, поэтому, испугавшись разоблачения, убил ребенка.

12 октября суд арестовал подозреваемого в убийстве. К расследованию привлечены следователи-криминалисты центрального аппарата СК РФ.

