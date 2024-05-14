Собянин: в Москве вдвое вырос объем производства умных меток для транспорта

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В 2023 году одно из предприятий Москвы в два раза увеличило производство RFID-меток для автотранспорта. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, метки крепятся на лобовое стекло автомобиля, их распознает считыватель и пропускает транспортное средство. На предприятии также выпускают продукцию для социально значимых городских проектов, таких как карта москвича, карты "Москвенок" и "Тройка", ЕМИАС.

Собянин уточнил, что москвичи пользуются изделиями с RFID-чипами каждый день при оплате проезда в общественном транспорте. Такие же чипы применяются в пропусках на работу, социальных картах, ключах в отелях.

Еще одна столичная компания разработала считыватель для социальных карт с меткой для людей с ограниченными возможностями здоровья. Устройство помогает оплатить проезд и "удержать" зеленый сигнал светофора при переходе перекрестков, подчеркнул мэр.

Собянин отметил, что Москва понимает важность развития высокотехнологичной промышленности и поддерживает такие предприятия. Город помогает компаниям выходить на экспортный рынок, предоставляет займы и льготы.

Мэр привел в пример специальный налоговый режим, который действует для резидентов особой экономической зоны "Технополис Москва". На сэкономленные средства предприятия расширяют производства, закупают допоборудование и модернизируют площадки.

Ранее Сергей Собянин объявил о запуске производства автомобилей по технологии полного цикла на заводе "Москвич". На предприятии будут выполнять сварку и покраску кузова, а также наносить усиленное антикоррозийное покрытие кузова с учетом российских климатических условий.