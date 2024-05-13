Новак заявил, что около 12 тыс крупных и средних предприятий получат поддержку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Порядка 12 тысяч предприятий среднего и крупного бизнеса в России получат поддержку государства для обеспечения роста производительности труда. Об этом сообщил исполняющий обязанности вице-премьера Александр Новак в ходе обсуждения его кандидатуры в ГД в новый состав правительства, передает ТАСС.

Новак указал, что поддержка уже оказана четырем тысячам предприятий, получен эффект в виде дополнительной прибыли свыше 300 миллиардов рублей, обучены более 110 тысяч человек. Он уверен, что эта работа будет продолжена, потому что она касается не только крупных, но и средних предприятий.

Исполняющий обязанности вице-премьера напомнил, что работа по повышению производительности труда в последние годы ведется в рамках реализации соответствующего нацпроекта, компаниям оказывается помощь для перехода на бережливые методы работы, повышение эффективности и рост производительности. Новак подчеркнул, что меры по повышению производительности труда должны затронуть и соцсферу. По его словам, больше 200 тысяч учреждений к 2030 году охватит этот проект, что, на его взгляд, является одной из ключевых задач, стоящих перед правительством.

Ранее сообщалось, что за прошлый год в Москве увеличилось число малых и средних предприятий более чем на 5,5%. Сейчас в городе зарегистрировано почти 950 тысяч представителей малого и среднего бизнеса.

Отмечается, что это стало возможным благодаря масштабной системе льгот и мерам поддержки столичных властей в разных областях экономики. Почти треть малого и среднего бизнеса занята в торговле, при этом юрлица предпочитают оптовые продажи, а ИП – розничные.