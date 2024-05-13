В Москве увеличилось число малых и средних предприятий

В Москве за 2023 год выросло количество малых и средних предприятий более чем на 5,5%. На данный момент в столице зарегистрировано почти 950 тысяч малых и средних предприятий.

Это стало возможным благодаря масштабной системе льгот и мерам поддержки городских властей в различных областях экономики. Почти треть малого и среднего бизнеса занята в торговле, причем юридические лица предпочитают оптовые продажи, а ИП – розничные.

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