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13 мая, 08:30

Экономика

В Москве увеличилось число малых и средних предприятий

В Москве увеличилось число малых и средних предприятий

Число малых и средних предприятий выросло более чем на 5,5% в Москве за 2023 год

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В Москве за 2023 год выросло количество малых и средних предприятий более чем на 5,5%. На данный момент в столице зарегистрировано почти 950 тысяч малых и средних предприятий.

Это стало возможным благодаря масштабной системе льгот и мерам поддержки городских властей в различных областях экономики. Почти треть малого и среднего бизнеса занята в торговле, причем юридические лица предпочитают оптовые продажи, а ИП – розничные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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