Собянин: Москва нарастила объем несырьевого экспорта в дружественные страны

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

За 2023 год Москва увеличила объем несырьевого неэнергетического экспорта в дружественные страны почти на 9%. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, в число поставляемой продукции вошли машиностроение, металлообрабатывающая, химическая и пищевая промышленности, а также фармацевтика и косметическая отрасли.

"Основными торговыми партнерами Москвы стали Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Турция, Китай, Иран, Бразилия, Индия и Египет", – отметил мэр.

Собянин добавил, что город нарастил поставки в Кувейт, Бахрейн, Иорданию, ЮАР, Руанду, Бангладеш, Индонезию.

Мэр также рассказал о сервисах, предоставляющих помощь столичным производителям. Например, центр "Моспром" помогает находить новые рынки сбыта, Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства дает компаниям льготные займы на развитие экспорта. Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" помогает бизнесу выйти за рубеж.

Ранее руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что выпуск продуктов питания в Москве по итогам 2023 года увеличился на 38,6%. По его словам более чем на 290 предприятиях пищевой промышленности трудятся свыше 60 тысяч человек.