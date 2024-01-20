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Индия возобновила закупки российской свинины впервые за 3,5 года в ноябре 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные индийской статслужбы.

Южноазиатская страна импортировала из РФ 12,41 тонны свинины, стоимость которой составила 50 тысяч долларов. Всего за ноябрь Индия ввезла свинины на 330 тысяч долларов.

До этого в последний раз такое мясо Индия закупала у РФ в мае 2020 года. По данным ФГБУ "Агроэкспорт" при российском Минсельхозе, в прошлом году Россия экспортировала 255 тысяч тонн свинины и свиных субпродуктов в другие страны.

Ранее стало известно, что товарооборот России и Китая в январе – ноябре 2023 года вырос на 26,7% в годовом исчислении и достиг рекордной исторической отметки в 218,17 миллиарда долларов. Экспорт из КНР в Россию за 11 месяцев вырос на 50,2% – до уровня в 100,33 миллиарда долларов.

До этого в Россельхознадзоре сообщили, что Россия получила доступ на объемный китайский рынок свинины. Так, главное таможенное управление КНР сняло ограничения на экспорт свиного мяса из России.