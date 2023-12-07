Товарооборот РФ и КНР за январь – ноябрь достиг исторического рекорда

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Товарооборот России и Китая в январе – ноябре 2023 года вырос на 26,7% в годовом исчислении и достиг рекордной исторической отметки в 218,17 миллиарда долларов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Главного таможенного управления КНР.

Таким образом, товарооборот двух стран досрочно превысил официально запланированный показатель на текущий год.

Согласно данным таможни, экспорт из КНР в Россию за 11 месяцев вырос на 50,2% – до уровня в 100,33 миллиарда долларов. Импорт товаров и услуг из РФ же увеличился на 11,8%, составив около 117,84 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что "Газпром" обновил рекорд по суточным поставкам газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай. Компания транспортировала запрошенные суточные объемы в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что России и Китаю важно проводить обмен лучшими образовательными практиками, чтобы совместно создавать инновации и передовые отрасли. Он отметил, что для достижения высоких темпов экономического роста нужно начинать с повышения качества образования.

Товарооборот РФ и КНР может достигнуть 220 млрд долларов по итогам 2023 года – СМИ