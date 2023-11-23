Володин заявил о важности обмена образовательными практиками между РФ и Китаем

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба нижней палаты парламента

России и Китаю важно проводить обмен лучшими образовательными практиками, чтобы совместно создавать инновации и передовые отрасли. Таким мнением поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин во время встречи с профессорско-преподавательским составом и студентами Нанкинского университета, изучающими русский язык.

Он отметил, что для достижения высоких темпов экономического роста нужно начинать с повышения качества образования. Так, при анализе развития любой мировой державы и причин ее успехов в экономике становится понятно, что в каждом случае этому предшествует рост качества образования, подчеркнул Володин.

"Все то же самое в обратном случае – страна теряет свои позиции, когда снижается уровень образования, и, конечно, затем возникают большие проблемы в экономике", – приводит РИА Новости слова спикера Госдумы.

Ректор Нанкинского университета Тань Чжэминь, в свою очередь, добавил, что данный вуз уже сотрудничает с МГУ, СПбГУ и РАН, а в скором времени собирается расширить подобную практику. Эта работа станет вкладом в развитие отношений РФ и КНР, отметил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что РФ и Китай координируют усилия в решении международных проблем, тем самым способствуя построению справедливого и демократического миропорядка.

До этого экономист Алексей Зубец назвал сбалансированным сотрудничество между Россией и Китаем. По словам эксперта, подобное партнерство выгодно как Пекину, так и Москве.



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