18 октября, 17:30Политика
Экономист назвал сбалансированным сотрудничество РФ и Китая
Фото: depositphotos/denisismagilov
Сотрудничество между Россией и Китаем можно назвать сбалансированным. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил экономист Алексей Зубец.
"Китаю оно точно так же выгодно, как и нам. У КНР назревает серьезный конфликт с США. Ходят слухи о силовой стадии этого конфликта", – сказал он.
На фоне этого Пекину необходимо, чтобы его не отрезали от международных рынков, объявив морскую блокаду. В этой связи, по словам эксперта, Россия является для Китая серьезным партнером.
Ранее Владимир Путин провел в Пекине переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. Встреча политиков длилась около трех часов. По словам российского лидера, он и китайский коллега обсудили двустороннюю повестку, ситуации на Украине и Ближнем Востоке.
Путин и Си Цзиньпин начали двусторонние переговоры в Пекине
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