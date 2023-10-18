Экономист назвал сбалансированным сотрудничество РФ и Китая

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Сотрудничество между Россией и Китаем можно назвать сбалансированным. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил экономист Алексей Зубец.

"Китаю оно точно так же выгодно, как и нам. У КНР назревает серьезный конфликт с США. Ходят слухи о силовой стадии этого конфликта", – сказал он.

На фоне этого Пекину необходимо, чтобы его не отрезали от международных рынков, объявив морскую блокаду. В этой связи, по словам эксперта, Россия является для Китая серьезным партнером.

Ранее Владимир Путин провел в Пекине переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. Встреча политиков длилась около трех часов. По словам российского лидера, он и китайский коллега обсудили двустороннюю повестку, ситуации на Украине и Ближнем Востоке.



Путин и Си Цзиньпин начали двусторонние переговоры в Пекине