Песков сообщил о завершении переговоров Путина и Си Цзиньпина

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Переговоры Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина, которые проходили в рамках форума "Один пояс – один путь", завершились, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Да, уже завершились. И (беседа. – Прим ред.) с глазу на глаз тоже завершилась", – рассказал пресс-секретарь президента РФ.

Российско-китайские переговоры в расширенном составе начались в Пекине утром 18 октября. Затем состоялась беседа в узком составе и отдельно – в формате "с глазу на глаз".

Путин подчеркнул, что в нынешних непростых условиях особенно востребована тесная внешнеполитическая координация. По его словам, именно так и выстраивают свое сотрудничество РФ и Китай.

В свою очередь, председатель КНР заявил, что Китай готов сообща с Россией обогащать двустороннее сотрудничество новым содержанием.



Путин и Си Цзиньпин начали двусторонние переговоры в Пекине