Песков заявил, что переговоры Путина и Си Цзиньпина продолжаются в узком составе

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Переговоры Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином проходят в узком составе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Началась беседа в узком составе", – приводит его слова ТАСС.

После этого, уточнил Песков, беседа продолжится "с глазу на глаз".

Российско-китайские переговоры в расширенном составе начались в Пекине утром 18 октября. Лидеры двух стран встретились в Доме народных собраний в столице Китая в рамках форума "Один пояс – один путь".

Председатель КНР заявил, что Китай готов сообща с Россией обогащать двустороннее сотрудничество новым содержанием. Си Цзиньпин также отметил, что политическое взаимное доверие между Пекином и Москвой неуклонно углубляется, а стратегическое взаимодействие остается тесным и эффективным.



В ходе визита Путина в Китай в октябре будут подписаны совместные документы – МИД КНР