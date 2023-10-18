Путин заявил, что РФ рада успехам Китая в реализации инициативы "Один пояс – один путь"

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Китай добивается успехов в реализации инициативы "Один пояс – один путь", и Россия рада этому, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

"Каждый из нас, когда начинает какое-то большое дело, конечно, рассчитывает на то, что оно будет успешным. Конечно, при таких глобальных размерах, которые были инициированы председателем КНР 10 лет назад, откровенно говоря, трудно рассчитывать на то, что все получится. У наших китайских друзей получается", – заявил российский лидер.

Он отметил, что Россия очень рада этим успехам Китая, потому что они касаются очень многих. Путин также выразил уверенность, что инициатива "Один пояс – один путь", а также предложения РФ и других государств позволят найти решения актуальных региональных и международных проблем.

Российский президент пожелал председателю КНР Си Цзиньпину и всем участникам инициативы дальнейших успехов в осуществлении планов. Кроме того, глава государства отметил, что Москва и Пекин разделяют стремление к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству для достижения долгосрочного экономического прогресса.

Путин также заявил, что инициатива "Один пояс – один путь" созвучна российским идеям по формированию большого евразийского пространства сотрудничества и взаимодействия единомышленников, где будут сопряжены самые разные интеграционные процессы. По его словам, у России также есть идеи о создании интеграционного контура с налаженной взаимосвязанной инфраструктурой, в котором полноценно обеспечивались бы свобода торговли, инвестиций и труда.

"Один пояс – один путь" – международная инициатива Китая, призванная усовершенствовать действующие и создать новые торгово-транспортные коридоры, которые свяжут более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки.

Путин прибыл в Пекин для участия в форуме 17 октября. В первый день российский лидер провел встречи с премьером Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром, премьером Венгрии Виктором Орбаном и премьером Таиланда Сеттхой Тхависином.



Владимир Путин прибыл в Китай на открытие форума "Один пояс, один путь"