Путин встретится с премьером Пакистана в рамках форума "Один пояс – один путь"

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Владимир Путин встретится с исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром в рамках форума "Один пояс – один путь", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Встреча состоится в рамках рабочего визита российского лидера в Китай. По словам Пескова, ее удалось согласовать рано утром, а остальное все будет по плану.

"Сегодня заключительная встреча у Путина будет с Пакистаном", – сказал представитель Кремля.

Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом, где выступит на открытии форума "Один пояс – один путь" и проведет несколько двусторонних встреч. Самолет с российским лидером приземлился в пекинском международном аэропорту Шоуду.

В первый день визита, 17 октября, Путин проведет беседы с президентом Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонгом и премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином. Планируются также встречи российского президента с лидерами Монголии Ухнагийн Хурэлсухом и Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

18 октября Путин выступит на открытии форума "Один пояс – один путь" вторым – после председателя КНР Си Цзиньпина. Российский президент приглашен на форум в качестве главного гостя. Встреча лидеров КНР и РФ также пройдет 18 октября.

Путин дал интервью китайским журналистам перед поездкой на форум в Пекин