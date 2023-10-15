Путин и Си Цзиньпин на встрече уделят много внимания мировой обстановке – Песков

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На предстоящих переговорах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине будут обсуждаться международные темы. Это анонсировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин найдут время для доверительной беседы тет-а-тет во время предстоящего визита российского лидера в Пекин на форум "Один пояс - один путь".

"В гостях у председателя Си будет очень много гостей. Хотя президент Путин будет главным гостем. Но в том, что они найдут время для того, чтобы доверительно пообщаться с глазу на глаз, у меня нет сомнений", – заявил пресс-секретарь президента РФ.

Как отметил Песков, Россия, и Китай играют существенную роль в международных делах, и эта роль растет. По словам Пескова, это означает, что большое внимание на встрече двух лидеров будет уделено именно международной обстановке.

Песков также подчеркнул, что Москву и Пекин объединяют интеграционные процессы и множество общих организаций, привлекательность которых в глазах мирового сообщества растет.

"Эти объединения насчитывают в своих рядах страны, которые уже представляют собой большую часть мирового ВВП и большинство мирового населения", – указал представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин в интервью медиакорпорации Китая заявил, что действующая внешняя политика Китая построена на поиске компромиссов, в том числе политика проекта "Один пояс – один путь". Такой подход отличает КНР от других стран с тяжелым колониальным наследием.