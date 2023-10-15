Никто не должен допускать возможность ядерной войны – Путин

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Ни один человек в здравом уме не должен допускать возможность войны между ядерными державами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

По просьбе журналиста Павла Зарубина Владимир Путин прокомментировал рекомендацию комиссии Конгресса США готовиться к одновременной войне и с Россией, и с Китаем, при этом учитывая возможный ядерный сценарий.

Как отметил президент, людям в здравом уме не придет мысль о развязывании ядерного противостояния.

"Если говорить про войну между великими ядерными державами – это другая история совсем. Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль должна или может прийти в голову. Но если она приходит, это заставляет нас только настораживаться", – прокомментировал Путин.

Ранее президент в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" заявил, что заявил, что залог победы РФ состоит в единстве общества.