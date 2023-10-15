Путин заявил, что залог победы РФ состоит в единстве общества

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Общество РФ является единым, в нем состоит залог победы страны. Об этом заявил Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин".

Президент РФ рассказал о беседе с участниками спецоперации на Украине из Бурятии. Как отметил глава страны, он похвалил солдат за то, что они не отступили. Один из военных, в свою очередь, спросил "Куда не побежали?".

"И вдруг на полном серьезе, без всякой иронии говорят: "Буряты не бегут". Понимаете, это дорогого стоит. Русский человек, но из Бурятии, и говорит такие слова. Есть нечто, что объединяет наш народ. Единое целое", – подчеркнул президент.

До этого Путин заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Однако, несмотря на это, сообщил российский лидер, украинская сторона продолжает готовить наступательные операции на некоторых участках в зоне СВО. Россия в ответ на это реагирует соответствующим образом.

Ранее немецкая газета Bild написала, что правительство Украины испытывает отчаяние из-за дефицита оружия и провала наступления. В статье говорилось, что страны Запада оказывают помощь Вооруженным силам Украины не на том уровне, который позволил бы добиться успехов на передовой. В связи с этим наступление ВСУ потерпело неудачу.

Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли более 90 тысяч человек с 4 июня – момента так называемого контрнаступления. Потери он назвал "санитарными" и "безвозвратными".

Военные эксперты предсказали новое контрнаступление ВСУ в зоне спецоперации