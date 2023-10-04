Власти Украины испытывают отчаяние из-за дефицита оружия и провала наступления – СМИ

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Правительство Украины испытывает отчаяние из-за дефицита оружия и провала наступления, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на немецкую газету Bild.

"Настроения в украинском правительстве переменчивы. Когда разговариваешь с лидерами, то видишь, с одной стороны, благодарность за западную помощь, а с другой – отчаяние по поводу темпов поставок и отсутствия дополнительных вооружений", – пишет издание.

По данным немецкой газеты, страны Запада оказывают помощь Вооруженным силам Украины не на том уровне, который позволил бы добиться успехов на передовой. В связи с этим наступление ВСУ потерпело неудачу.

Также в СМИ заявили, что российская сторона серьезно увеличила объемы военного производства. За счет этого Россия способна выпускать больше оружия, чем Запад.

Журналисты Bild считают, что на Украине сформировалась более угрожающая ситуация. По словам одного из украинских чиновников, Киев не будет вести переговоры с Россией даже по настоянию Запада. В свою очередь, украинский дипломат заявил, что Киев должен продемонстрировать свои успехи в наступлении до конца 2023 года.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что военная помощь, которую Вашингтон предоставляет Киеву, позволяет не допустить более масштабного конфликта с непосредственным участием Штатов. По его словам, оборонное ведомство США имеет еще несколько миллиардов долларов на поддержку ВСУ.

Однако до этого президент США Джо Байден подписал принятый конгрессом и сенатом США закон о продлении финансирования американского правительства, в котором не были предусмотрены расходы на оказание помощи Украине. Но американский лидер пообещал, что Вашингтон будет и дальше поддерживать Киев.

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