Байден подписал закон о продлении финансирования правительства США на 45 дней

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал принятый конгрессом и сенатом США закон о продлении финансирования американского правительства на 45 дней, то есть до 17 ноября. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США утвердила проект продления финансирования правительства с отказом от помощи Украине. Данный проект получил две трети голосов законодателей. Позже его также одобрил сенат США.

Байден поддержал проект продления финансирования правительства США, однако одновременно с этим заявил, что американские власти не должны были оказаться в условиях риска шатдауна с самого начала.

Он также отдельно прокомментировал тот факт, что в проект не включены новые средства для поддержки Украины, заявив, что власти США ни при каких обстоятельствах не могут допустить, чтобы американская поддержка Киева была прервана.

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