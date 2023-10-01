Байден поддержал принятый конгрессом проект финансирования правительства США

Фото: 123RF/palinchak

Американский президент Джо Байден поддержал принятый обеими палатами конгресса США проект продления финансирования правительства страны на 45 дней, не включающий помощь Украине. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Одновременно с этим Байден заявил, что американское правительство не должно было оказаться в условиях риска шатдауна с самого начала.

"Всего несколько месяцев назад мы со спикером палаты представителей США Кевином Маккарти достигли бюджетного соглашения, чтобы избежать именно такого рода кризиса. В течение нескольких недель крайние республиканцы в палате представителей пытались выйти из этого соглашения, требуя радикальных сокращений, которые были бы губительны для миллионов американцев. Им это не удалось", – заявил глава Белого дома.

Байден отдельно прокомментировал тот факт, что в проект не включены новые средства для поддержки Украины. По его словам, власти США ни при каких обстоятельствах не могут допустить, чтобы американская поддержка Киева была прервана.

Ранее сообщалось, что сенат США следом за палатой представителей конгресса США одобрил проект временного финансирования американского правительства сроком на 45 дней с отказом от помощи Украине.

До этого американский президент назвал неприемлемой ситуацию, при которой представители обеих политических партий в Конгрессе не в состоянии преодолеть разногласия, из-за чего страна оказалась на пороге наступления шатдауна.

Новости мира: в США предложили предотвратить шатдаун отказом от помощи Украине