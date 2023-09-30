Конгрессмены США утвердили проект финансирования правительства с отказом от помощи Украине

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Палата представителей Конгресса США утвердила проект продления финансирования правительства с отказом от помощи Украине. Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты законодательного органа.

Проект финансирования правительства на 45 дней получил две трети голосов для последующей передачи в Сенат. В случае одобрения Сенатом он будет передан президенту США Джо Байдену.

Для исключения шатдауна Байден должен подписать документ до наступления 1 октября по местному времени (до 07:00 1 октября по московскому времени). В противном случае правительство США будет вынуждено приостановить свою работу.

До этого директор административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг сообщила, что в случае шатдауна у США останутся средства для поддержки Украины. При этом в Америке не стихали беспокойства о количестве собственных резервных сил и армии.



Новости мира: в США предложили предотвратить шатдаун отказом от помощи Украине