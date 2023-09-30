Приостановка работы правительства США станет катастрофой для Украины – СМИ

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Возможная приостановка работы правительства США станет катастрофой для Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на Newsweek.

По мнению автора материала, надвигающаяся приостановка работы американского правительства может сыграть на руку Владимиру Путину.

Отмечается, что этот процесс затронет почти все сферы деятельности правительства СЩА, а также конфликт на Украине.

Ранее палата представителей конгресса США не смогла утвердить проект финансирования работы правительства до 31 октября, против которого выступали Белый дом и Сенат.

Чтобы избежать шатдауна – приостановки работы правительства США – конгресс должен успеть принять инициативу по продлению его финансирования, которую американский лидер Джо Байден подпишет до полуночи с субботы на воскресенье (07:00 по московскому времени 1 октября).

В США возникла угроза шатдауна из-за разногласий законодателей по бюджету