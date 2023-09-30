В конгрессе США не смогли утвердить продление финансирования правительства до 31 октября

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Палата представителей конгресса США не смогла утвердить проект финансирования работы правительства до 31 октября, против которого выступали Белый дом и Сенат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты голосования.

Так, инициативу поддержали 198 законодателей, однако против нее выступили 232 члена палаты, и она не прошла.

Чтобы избежать шатдауна – приостановки работы правительства США – конгресс должен успеть принять инициативу по продлению его финансирования, которую американский лидер Джо Байден подпишет до полуночи с субботы на воскресенье (07:00 по московскому времени 1 октября).

Ранее уже сообщалось, что конгресс США отклонил два предложения по сокращению помощи Украине. Так, были отклонены поправки об исключении средств для Украины из проекта бюджета Пентагона, а также поправки о полном отказе в помощи Киеву.

До этого стало известно, что сенат США предложил снизить объем средств для Украины на краткосрочную перспективу до 4,5 миллиарда долларов по линии Пентагона вместо запрошенных администрацией США 24 миллиардов долларов.

В США возникла угроза шатдауна из-за разногласий законодателей по бюджету