Возможный шатдаун в США приведет к временному закрытию сотен природных парков – СМИ

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Возможный шатдаун в Соединенных Штатах может привести к временному закрытию сотен природных парков по всей стране, сообщает газета New York Times со ссылкой на заявление американского МВД.

Шатдауном называют временное прекращение работы правительства, госучреждений и других ведомств, когда конгрессмены не могут согласовать и принять бюджет на следующий финансовый год – в США он стартует 1 октября.

В МВД США отметили, что центры для посетителей будут закрыты, а тысячи рейнджеров в парках отправятся в отпуск.

Как пишет газета, некоторые природные объекты останутся открытыми: отдельным штатам разрешили самим поддерживать работоспособность своих парков, если те заплатят определенную сумму. Местные власти считают это выгодной сделкой, так как доходы от туристов покроют выплаты. О подобных мерах уже объявили власти штатов Аризона и Юта, где расположены нацпарки Гранд-Каньон, Зайон и Арчес.

У конгресса США и американской администрации остается мало времени, чтобы договориться хотя бы о краткосрочном бюджете федерального правительства на новый финансовый год, дабы предотвратить грядущий шатдаун. Он, по словам президента страны Джо Байдена, обернется катастрофой.

Ранее сообщалось, что спикер палаты представителей США Кевин Маккарти обратился к Байдену с просьбой вмешаться в ситуацию с шатдауном, или временной приостановкой работы американского правительства.