Байден заявил, что не знает, как избежать шатдауна правительства США

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Американский президент Джо Байден заявил, что не знает, как предотвратить возможную остановку работы американского правительства, так называемый шатдаун. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пул журналистов Белого дома.

По словам Байдена, если бы он знал какой-либо способ, то уже давно бы осуществил его.

Чтобы избежать шатдауна, конгресс США должен принять полноценный либо краткосрочный бюджет страны до конца финансового года, который истекает уже 1 октября.

На данный момент принятию бюджета мешают различные разногласия между администрацией Байдена и конгресса в плане объемов и статей финансирования.

Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти обратился к президенту страны Джо Байдену с просьбой вмешаться в ситуацию с шатдауном.

До этого сенат США предложил сократить объем средств для Украины на краткосрочную перспективу до 4,5 миллиарда долларов по линии Пентагона. Администрация США, в свою очередь, запрашивала на указанные цели 24 миллиарда долларов.

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