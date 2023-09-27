27 сентября, 17:43Политика
В США призвали Байдена лично вмешаться в ситуацию с надвигающимся шатдауном
Фото: depositphotos/eabff
Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти обратился к президенту страны Джо Байдену с просьбой вмешаться в ситуацию с шатдауном, или временной приостановкой работы американского правительства. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я прошу президента вмешаться, поскольку Сенат не выполнил свою работу и не продолжил усилия палаты представителей. Президент должен вмешаться и что-то предпринять, иначе нам грозит шатдаун", – сказал он.
Чтобы избежать шатдауна, конгресс должен согласовать краткосрочный бюджет США до конца текущего финансового года. Он истекает 1 октября.
Сенат США ранее предложил сократить объем средств для Украины на краткосрочную перспективу до 4,5 миллиарда долларов по линии Пентагона. Администрация США до этого запросила на указанные цели 24 миллиарда долларов.
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