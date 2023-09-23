Конгрессмен Уолтц заявил, что эра карт-бланшей для Украины завершилась

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Украина не должна рассчитывать на неограниченную помощь от США, так как эра карт-бланшей закончилась. Такое заявление сделал член палаты представителей от Флориды Майкл Уолтц в интервью Fox News.

Конгрессмен раскритиковал президента США Джо Байдена, действия которого завели страну в тупик. По его мнению, глава государства требует от американских налогоплательщиков финансировать Украину, а страны Европы оказывают Киеву все меньшую поддержку.

"Они все много чего обещают, толкают грандиозные речи – вот только реально они обеспечивают лишь небольшую долю по сравнению с той военной помощью, которую обеспечивают США", – заявил он.

По словам Уолтца, правительство США игнорирует проблемы собственной страны, и вынуждает американцев нести бремя помощи Киеву. Конгрессмен заявил, что если администрация не предложит стратегию по Украине, а Европа не начнет проявлять большую активность, то он перестанет поддерживать "ничем не ограниченную" помощь Украине.

"Эра карт-бланшей закончилась", – подытожил он.

Ранее стало известно, что группа законодателей США выступила против выделения 24 миллиардов на помощь Украине, пока не будет ясно, как были потрачены переданные ранее средства и к каким целям стремится американская сторона. Данное послание Белому дому и американскому лидеру Джо Байдену направили 23 конгрессмена и 6 сенаторов.

До этого сообщалось, что спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в возможности выступить перед палатой. Он сослался на напряженный график законодателей.

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