Спикер Маккарти отказал Зеленскому в возможности выступить перед конгрессом США

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Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в возможности выступить перед палатой, сославшись на напряженный график законодателей, сообщает телеканал NBC News.

Как он сообщил украинскому лидеру, времени для выступления перед конгрессом недостаточно, поскольку законодатели заняты. Маккарти напомнил, что Зеленский уже выступал перед конгрессом.

Последний раз президент Украины обращался к конгрессу США в декабре 2022 года Спикером палаты представителей тогда была член демократической партии Нэнси Пелоси.

Ранее сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что Вашингтону следует перестать финансировать украинскую сторону. По его словам, чем дольше будет продолжаться столкновение РФ и Украины, тем выше риск того, что любая ошибка или целенаправленная провокация втянут США в прямое противостояние с Москвой.

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