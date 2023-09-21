Американский сенатор призвал Белый дом перестать финансировать Украину

Фото: 123RF/coffe72

Вашингтону следует перестать финансировать украинскую сторону, заявил сенатор-республиканец Рэнд Пол в статье для The American Conservative.

По его словам, чем дольше будет продолжаться столкновение РФ и Украины, тем выше риск того, что любая ошибка или целенаправленная провокация втянут США в прямое противостояние с Москвой.

"У ее армии могут быть какие-то неудачи, но Россия по-прежнему обладает крупнейшим ядерным арсеналом в мире. Давайте не будем притворяться, что участие Америки в этом конфликте не сопряжено с рисками", – заявил он.

В статье также говорится, что длительность украинского конфликта влияет на приближение "Армагеддона". Авторы материала призвали не делать вид, что все хорошо. США не должны спасать Украину, обрекая американцев и их экономику на крах, заключили в статье.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава больше не передает Киеву никакого вооружения. Такое решение польских властей он объяснил тем, что страна хочет вооружиться сама.

Эксперты рассказали, как в дальнейшем будут развиваться отношения Украины и ее союзников