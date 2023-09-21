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Украинского президента Владимира Зеленского необходимо остановить прежде, чем его действия приведут мир к катастрофе. Такое мнение высказал французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.

"Польша "срочно" вызвала в МИД посла Украины после того, как Зеленский обвинил с полуслова страну в поддержке России (обвинение, кстати, бредовое, зная Польшу...)!" – написал политик.

Он отметил, что именно Польша больше других стран содействовала Киеву, в том числе в вопросе принятия беженцев из Украины. По мнению Филиппо, подобные обвинения доказывают безумный и своенравный характер Зеленского, который никогда не захочет мира и дойдет до катастрофы, если не будет остановлен.

Ранее министр по европейским делам Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявлял, что республика может перестать поддерживать Украину, если общественное мнение будет против на фоне аграрного скандала.

Он отметил, что действия украинской стороны не удивляют, но они производят определенное впечатление на польское общественное мнение.

Впоследствии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что строна больше не передает Украине никакого вооружения. Он объяснил это тем, что Польша сейчас сама вооружается современнейшим оружием.

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