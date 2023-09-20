Зеленский на ГА ООН озвучил мирный план, состоящий из двух пунктов

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Украинский президент Владимир Зеленский на Генассамблее ООН представил свой мирный план по завершению конфликта на территории Украины, в котором фигурируют лишь два пункта. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

По информации источника, первым условием Зеленский озвучил полный вывод с территории Украины всех войск РФ и их военных формирований, в том числе и Черноморский флот России. Однако украинский президент отметил, что эта мера должна осуществиться в пределах границ Украины 1991 года.

Вторым пунктом Зеленский потребовал полностью вернуть Украине контроль над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

"Только выполнение таких двух пунктов будет иметь результатом честное, надежное и полное прекращение боевых действий", – добавил Зеленский.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Зеленский выступил на Генассамблее ООН во вторник, 19 сентября.

Отмечается, что впервые с февраля 2022 года Зеленский вылетел за рубеж на украинском самолете. В страну он прилетел на воздушном судне авиакомпании "Украина", до этого украинский президент пользовался иностранными самолетами.

Украинский президент выступил на сессии Генассамблеи ООН