Зеленский вылетел в США на украинском самолете впервые с февраля 2022 года

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Президент Украины Владимир Зеленский впервые с февраля 2022 года вылетел за рубеж на украинском самолете. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

Зеленский прибыл в Соединенные Штаты для участия в Генассамблее ООН. В страну он прилетел на воздушном судне авиакомпании "Украина". До этого Зеленский пользовался иностранными самолетами.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета безопасности ООН по Украине. Он планирует провести примерно 20 двусторонних встреч, а также переговоры с представителями международных организаций, в том числе и с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.



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