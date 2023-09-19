19 сентября, 14:38Политика
Зеленский вылетел в США на украинском самолете впервые с февраля 2022 года
Фото: AP Photo/Carolyn Kaster, File
Президент Украины Владимир Зеленский впервые с февраля 2022 года вылетел за рубеж на украинском самолете. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.
Зеленский прибыл в Соединенные Штаты для участия в Генассамблее ООН. В страну он прилетел на воздушном судне авиакомпании "Украина". До этого Зеленский пользовался иностранными самолетами.
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября.
Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета безопасности ООН по Украине. Он планирует провести примерно 20 двусторонних встреч, а также переговоры с представителями международных организаций, в том числе и с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
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