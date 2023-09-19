Фото: AP/TAСС/Francisco Seco

Президент Украины Владимир Зеленский осознал необходимость больше благодарить западных политиков, а не критиковать их. Об этом заявил обозреватель New York Times Эндрю Крамер, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По мнению журналиста, политики стран Запада посоветовали Зеленскому выражать больше благодарности, и украинский президент понял это послание. Обозреватель отмечает изменение тона и подхода лидера Украины после критики того, как он ругал союзников, и выглядел неблагодарным, требуя от них оружия.

Крамер также заявил, что, по словам украинского чиновника, ключевой целью будущей поездки Зеленского в США будет выражение "благодарности президенту, конгрессу и американскому народу".

Ранее издание Rebelión сообщило, что после саммита G20 Зеленский осознал, что в скором времени может потерять всех своих союзников, а его страна будет изолирована. В итоговом документе после саммита стран "Большой двадцатки" не было пункта, который касался бы оказания поддержки Киеву, как это было в прошлом коммюнике.

Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу украинскими беженцами в случае сокращения помощи