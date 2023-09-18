Все журналисты, сопровождающие Лаврова на ГА ООН, получили визы США

Фото: 123RF/jacobhaynes

Все российские журналисты, которые поедут вместе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН, получили визы США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

13 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что несколько членов делегации России получили визы США на Генассамблею ООН, в то время как российские журналисты только прошли собеседования в посольстве.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета безопасности ООН по Украине. Он планирует провести примерно 20 двусторонних встреч, а также переговоры с представителями международных организаций, в том числе и с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября.

ООН выразила беспокойство из-за отправки кассетных боеприпасов на Украину