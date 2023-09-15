В МИД РФ пообещали ответить на высылку российских дипломатов из Северной Македонии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Власти Северной Македонии 12 сентября объявили персонами нон грата трех дипломатов из посольства РФ в Скопье, после чего они были высланы из страны. Произошедшее не останется без ответа со стороны России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Констатируем, что северомакедонские власти продолжают двигаться по пути усугубления конфронтации, загоняют в тупик и без того находящиеся в глубоком кризисе двусторонние отношения", – приводит ее слова сайт ведомства.

Дипломат добавила, что решение о высылке дипломатов российская сторона расценивает как желание местных властей продемонстрировать Западу свою значимость в борьбе с так называемой российской угрозой.

"Безответственный и враждебный выпад властей Северной Македонии не останется без ответа", – подчеркнула представитель министерства.

Ранее Захарова заявляла, что Россия расценивает требование властей Дании о сокращении числа российских дипломатов в посольстве РФ в Копенгагене как очередное проявление враждебной позиции. Она подчеркнула, что страна сделала необходимые выводы.

В июне штат российского посольства в Румынии сократили на 21 дипломата и 30 административно-технических работников по требованию местных властей. Об этом сообщил диппредставитель РФ Валерий Кузьмин.

В начале сентября министерство внутренних дел Дании сообщало, что в российском диппредставительстве могут работать максимум пять дипломатов и 20 сотрудников. В ведомстве уточнили, что сокращения следует завершить не позднее 29 сентября.



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